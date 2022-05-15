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Etiler'deki esrarengiz tünel için kaymakamlıktan açıklama!

İstanbul’un en gözde semtlerinden Beşiktaş Etiler’de belediye çalışmaları sırasında çöken yolda, esrarengiz bir tünel ortaya çıktı. Bölgede vatandaşların meraklı bakışları arasında inceleme yapan ekiplerin ardından Beşiktaş Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ekleme: 15.05.2022 - 18:54 Güncelleme: 15.05.2022 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
Etiler'deki esrarengiz tünel için kaymakamlıktan açıklama!Beşiktaş'ın en işlek semtlerinden olan Etiler'deki Tamburi Ali Efendi Sokak'ta çöken yolun altında yeraltı çalışmaları sırasında yol çöktü. Bölgeye giden Beşiktaş Belediyesi ekipleri büyük bir sürpriz yaşadı. Çöken bölgede uzun ve sonu tespit edilemeyen bir tünel bulundu. Tünel ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı açıklamada bulundu.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR

Tünelin kim yada kimler tarafından hangi amaçla yapıldığı merak uyandırırken Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Etiler'deki esrarengiz tünel için kaymakamlıktan açıklama!

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır.'
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