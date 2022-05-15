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Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!

Başkan Erdoğan’ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliğine olumsuz baktıklarını açıklaması üzerine gözler Türkiye’ye kilitlendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla üçlü zirve yaptı. Almanya, Ankara’nın kararında özgür olduğunu vurguladı

Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!
Ekleme: 15.05.2022 - 10:23 Güncelleme: 15.05.2022 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!
NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğini görüşmek üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğine olumlu bakmıyoruz' açıklamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

İki gün sürecek kritik oturumlara Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakanlar, dün akşam İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının da katılımıyla gayri resmi çalışma yemeğinde buluştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!

Türkiye'nin çıkışı sonrası köşeye sıkışan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti.

TERÖRE DESTEK VERİYORLAR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirve öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermemesi gerektiğini belirterek, 'Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir.

Bunlar terör örgütüdür' dedi. Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz' ifadesini kullanan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki ise, 'Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz' dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da müttefiklerin kararlarında özgür olduklarını, bunun İsveç ve Finlandiya için de geçerli olduğunu belirtti.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ ANN LİNDE: 'PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Linde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken 'Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz.' ifadesini kullandı.

Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, 'PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz.' dedi.

Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.

FİNLANDİYA'DAN NATO ÜYELİĞİ AÇIKLAMASI

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Berlin'de bulunan Haavisto, yaptığı açıklamada, 'Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum.' dedi.

Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına değinen Haavisto, 'NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum.' dedi.

Türkiye'nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı.

'Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu' kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.
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