Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Bugün birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Ayrıca hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ifade edilirken Perşembe gününe dikkat çekildi. İşte yurtta hava durumu raporu...Meteoroloji 5 günlük hava tahminlerini içeren harita ile birlikte tahminlerini duyurdu. Hava sıcaklıklarının bugün iç kesimlerde biraz azalacağı, hafta başından itibaren iç ve batı hafta başından itibaren iç ve batı kesimlerde artacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği ancak Perşembe gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.' denildi.PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKATMeteoroloji'den yapılan açıklamada 'Perşembe gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.' denildi.KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!Pazar öğle saatlerinden itibaren; Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Pazar öğle saatlerinden itibaren; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 16.05.2022 Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Pazar öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.YURTTA HAVA DURUMUMeteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.TOZ TAŞINIMI UYARISIYağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimler, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bugün Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.Son dakika hava durumu haberi | Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 24İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu 27Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 29Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25Samsun: Parçalı ve çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 18Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.