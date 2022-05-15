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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu vefat etti!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, ünlü iş insanı Ahmet Hamoğlu, birkaç gün önce düştüğü Hırvatistan'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hamoğlu'nun cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Ekleme: 15.05.2022 - 12:42 Güncelleme: 15.05.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu vefat etti!
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Serdar Bilgili başkanlığı dönemindeki ekipte yöneticilik yapan Ahmet Hamoğlu (74) hayatını kaybetti. Çorum'un yetiştirdiği ünlü iş insanının Hırvatistan'da birkaç gün önce düşerek hastanede tedavi altına alındığı, önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hamoğlu'nun cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

İŞ HAYATINA TUĞLACILIKLA BAŞLADI

Çorum'da 1948 yılında dünyaya gelen Ahmet Hamoğlu, Çorum'un toprak sanayicilerinden merhum Mustafa Hamoğlu'nun oğluydu. Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Hamoğlu, iş hayatına tuğlacılık sektöründe başladı. Tekirdağ ve Silivri'de Volkan Toprak Sanayi fabrikalarını kurarak iş hayatında başarılara imza atan sanayici ve iş insanı Hamoğlu, 1989 yılında Silivri Klassis Resort Hotel'i işletmeye açarak dönemin en büyük turistik tesissine imza attı. 1994'te dünya golf şampiyonalarının yapıldığı Klassis Golf Kulüp and Country Club'ı kurdu. İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi olan Maxi Shopping City'i 1996 yılında hayata geçirdi. Bir yıl sonra ise Tekirdağ'da şubesini açtı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu vefat etti!

TÜRKİYE'NİN 50 ZENGİNİ ARASINDA GÖSTERİLMİŞTİ!

O dönem Türkiye'nin 50 zengini arasında gösterilen Hamoğlu, 2000 yılına gelindiğinde ise Kız Kulesi'nin işletmesini üstlenip restorasyonunu yaptırdı. 2021 Mayıs ayında Hamoğlu Holding'in işlettiği Kız Kulesi yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Hamoğlu'nun 13 casino, otomotiv bayii, akaryakıt istasyonu, enerji santralı gibi 17 şirketi olduğu biliniyordu. Hamoğlu, yaklaşık 4 bin 300 kişiyi çalıştırıyordu. Forbes listesine göre Hamoğlu'nun 625 milyon dolar serveti vardı. Son yıllarda Romanya ve Hırvatistan'da yatırımları olan Hamoğlu, kanser tedavisi gördükten sonra iyileşmişti. Beşiktaş Jimnastik Kulubü'nün Serdar Bilgili başkanlığı döneminde (2002) BJK Yönetim Kurulu'nda görev alan Hamoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.
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