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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için olumlu bakmadığını belirmişti. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Müttefik olacak bir ülke YPG/PKK'ya destek vermemeli." diyerek Türkiye'nin net tavrını ortaya koymuştu. Bu gelişmelerin ardından Finlandiya'dan sonra İsveç'ten de geri adım geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde açıklamalarda bulunarak," Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
Ekleme: 15.05.2022 - 11:27 Güncelleme: 15.05.2022 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin de NATO üyeliğine olumlu bakmadığını söylemişti. Ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Müttefik olacak bir ülke YPG/PKK'ya destek vermemeli.' diyerek net tavır ortaya koymuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...

'PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMEDİĞİMİZ DOĞRU DEĞİL'
Tüm bu gelişmelerden sonra İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde kendilerinin doğru anlaşılmadığını belirterek, 'PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz.' dedi.

Linde, 'Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz.' ifadesini kullandı.

Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba günü NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...

'MÜTTEFİK OLACAK BİR ÜLKE, ASKERİMİZİ, POLİSİMİZİ ŞEHİT EDEN PKK/YPG'YE DESTEK VERMEMELİ'
Beklenen görüşme gerçekleşti ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, 'Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor.' ifadelerini kullanmıştı.
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
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