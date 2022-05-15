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Bakan Murat Kurum 'İstanbul'a nefes aldıracak' diyerek duyurdu: Türkiye'nin en büyüğü olacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacağını belirten Bakan Kurum," Tamamlandığında Dünya’nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul’a nefes aldıracak" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum 'İstanbul'a nefes aldıracak' diyerek duyurdu: Türkiye'nin en büyüğü olacak!
Ekleme: 15.05.2022 - 18:38 Güncelleme: 15.05.2022 - 18:51 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum 'İstanbul'a nefes aldıracak' diyerek duyurdu: Türkiye'nin en büyüğü olacak!
Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ: GÜN SAYIYOR!

Paylaşımında 'İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor.' diyen Bakan Murat Kurum, 'Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.


'İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK!'

Bakan Kurum paylaşımında, 'Tamamlandığında Dünya'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak.' bilgisini verdi.

Murat Kurum, 'Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak.' dedi. '#85MilyonunBahçesi' etiketini kullanan Kurum paylaşımını, 'İstanbul #85MilyonunBahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz.' şeklinde sonlandırdı.


Bakan Murat Kurum 'İstanbul'a nefes aldıracak' diyerek duyurdu: Türkiye'nin en büyüğü olacak!
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