  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şile'de nefes kesen kurtarma: Ekipler zamana karşı yarıştı

Şile'de kıyıya vuran Yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Timlerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Zamanla yarışılan anlar kameraya yansıdı.

Ekleme: 14.05.2022 - 19:44 Güncelleme: 14.05.2022 - 19:57 / Editör: Ozge Selin
Şile'de nefes kesen kurtarma: Ekipler zamana karşı yarıştı
Şile Ayazma Plajı'nda bir yunus kıyıya vurdu. Yunusu görenler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Plaja Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi yönlendirildi.

Ekipler, yunusu kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekipler, yunusu vurduğu kıyıdan bota aldı.

Kontrollü bir şekilde denize bıraktı. Nefes kesen kurtarma anları kameraya yansıdı.
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararını yorumladı
Başkan Erdoğan: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
HDP'den kirli provokasyon, milletvekili polise taşla saldırdı
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açıldı
Şampiyon Trabzonspor'un teknesi yola çıktı!
Komuta kademesinden Anıtkabir'e ziyaret
Aliyev’den Rize’ye ve halkına övgü dolu sözler:Burası cennet gibi
Putin: Finlandiya’nın NATO üyeliği hata olur
Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı'nı uçağın kokpitinden inceledi.
Cenaze saatlerce yol kenarında bekletildi! 'Araba burada ama bizi götüren yok'
Rusya'nın buğday hırsızlığı: Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemisini çaldılar
'Rize-Artvin' isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! 'Mutluluktan ağlayanlar oldu' İşte tarihi anlar
BAE'de yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid oldu
HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar
İsveç'ten küstah tehdit: Türkiye'nin çıkarına olur
Türk devletleri medya toplantısı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj..
Trabzonspor'un kutlamaları New York Times'ta
Şırnak'taki hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti!
Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Bu ilk vukuatı değilmiş! Düzce'de kızlarını istismar eden adam tutuklanarak cezaevine

Bu ilk vukuatı değilmiş! Düzce'de kızlarını istismar eden adam tutuklanarak cezaevine

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü