Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını yayımladı.Yeni haftada beklenenin aksine yağışlı bir hava olması öngörülüyor.Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni rapora göre, yağışların yurt genelinde etkisini gösterecek.Pazar ve Pazartesi günleri Marmara Bölgesi'nde hava kapalı olacak.Çarşamba günü ise kuvvetli yağışlar İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da da etki gösterecek.Hava sıcaklıklarının yarın (Pazar) iç kesimlerde biraz azalacağı, hafta başından itibaren iç ve batı kesimlerde artacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek.Ancak Perşembe gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: Yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 16.05.2022 Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren; Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.