GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi

Dünyada sadece 5 örneği bulunan deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete açıldı. Dev projenin açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.Rize- Artvin Havalimanı'nın uzaydan görüntüleri de ortaya çıktı. Heyecanlandıran kareler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Göktürk-1'in çektiği görüntüler tam anlamıyla hayran bıraktı.Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz?Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisinde 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılan, Türkiye'nin 2'nci, dünyanın ise 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı için açılış töreni düzenlendi. Tören öncesi Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Tören ve gösteri uçuşu, alandan ve tepelerdeki çay bahçelerinden izlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, havalimanına saat 13.20'de iniş gerçekleştirdi. Erdoğan'ın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçak da saat 13.45'te alana indi. Erdoğan ve Aliyev'i taşıyan uçaklar, alanda su takı ile karşılandı. Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Erdoğan ve Aliyev, el ele vererek halkı selamladı.