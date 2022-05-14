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Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı: İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü

Filistin Başsavcılığı, Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından "cinayet kastıyla" öldürüldüğünü bildirdi.

Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı: İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü
Ekleme: 14.05.2022 - 09:56 Güncelleme: 14.05.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı: İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü
Filistin Başsavcılığı, 11 Mayıs günü sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

CİNAYET KASTI

İsrail ordusunun Ebu Akile'yi "cinayet kastıyla öldürdüğü" belirtilen açıklamada, "olay yeri ve yakınındaki ağaçta yapılan tahkikat sonucunda, Ebu Akile'nin bulunduğu bölgeye doğru ateş edildiğinin tespit edildiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Ebu Akile'ye en yakın İsrail timi 150 metre uzaktaydı. Vurulduğunda üzerinde basın yeleği ve koruyucu kaskı vardı." ifadelerine yer verildi.

İsrail güçlerinin Ebu Akile'yi vurduktan sonra ateş açmaya devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu durumun Ebu Akile'ye müdahale edilmesini engellediği aktarıldı.

İSRAİL ASKERLERİNİN ATEŞİYLE ÖLDÜ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.
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