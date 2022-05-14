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Bu ilk vukuatı değilmiş! Düzce'de kızlarını istismar eden adam tutuklanarak cezaevine

Düzce'de meydana gelen bir olay görenleri şoke etti. Babaannelerinin doktora götürdüğü iki kız çocuğu doktora 'Babam bizi acıtıyor' dedi. Durumdan şüphelenen doktor olayı polise bildirdi. Ahlaksız baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın daha önce de erkek kardeşine istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 14.05.2022 - 20:03 Güncelleme: 14.05.2022 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Bu ilk vukuatı değilmiş! Düzce'de kızlarını istismar eden adam tutuklanarak cezaevine
Düzce'de, 3,5 ve 5 yaşlarında 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba S.M. tutuklandı.

S.M.'nin daha önce de engelli erkek kardeşine cinsel istismarda bulunması nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

Olay, Düzce'nin Körpeşler Mahallesi'nde meydana geldi. Babaannelerinin doktora götürdüğü biri 3,5 diğeri 5 yaşında iki kız kardeşten 5
yaşında olanı, 'Babam bizi acıtıyor' dedi.

Durumdan şüphelenen doktor, polise haber verdi. İki çocuk adli tıp kurumuna götürüldü. Çocukların cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan S.M. ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
S.M.'nin daha önce engelli erkek kardeşine de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı ve bu sırada eşinin kendisini terk ettiği,
mahkeme kararıyla iki küçük çocuğun velayetinin babaya verildiği öğrenildi.
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