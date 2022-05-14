Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararını yorumladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya katılım talep eden İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bu iki ülke, PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür.Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor." dedi.
NATO Dışişleri Bakanlığı Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür.
(NATO'da) Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor