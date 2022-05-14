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Beyaz Gazete
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Anayasa teklifi ile seçim manifestosu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın 154. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir” demişti. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası bir süredir rafa kalkan “yeni anayasa” tartışmaları yeniden alevlendi

Ekleme: 14.05.2022 - 10:06 Güncelleme: 14.05.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Anayasa teklifi ile seçim manifestosu!
AK Parti ve MHP’nin hazırlıkları süren ve mevcut sistemin özünü bozmayacak bazı revizyonlar içermesi beklenen ortak anayasa teklifinin, 2023 seçimleri öncesinde muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifine karşı bir “seçim manifestosu” olarak kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor. Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa çalışmalarında “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin aksayan yönlerine ilişkin düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda en öne çıkan başlık Meclis’in denetim yetkilerinin artırılması. Cumhur İttifakı kulislerinde, “Cumhur İttifakı olarak seçim öncesinde bir metin üzerinde mutabık kalacağız ve bunu vatandaşa anlatacağız. Seçmenin de elinde seçime giderken somut bir veri olacak” yorumları yapılıyor.
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