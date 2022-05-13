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Beyaz Gazete
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Türkiye'nin 58. havalimanı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar .

Türkiye'nin 58. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Açılış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor..

Ekleme: 13.05.2022 - 21:12 Güncelleme: 13.05.2022 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin 58. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Açılış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Detaylar gelecek....
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'de konuşuyor.
Emine Erdoğan GETAT uygulamalarını işaret etti: Türkiye'nin cazibe merkezi olacağına eminim
MSB'den acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası.
ABD ve Rusya arasında dikkat çeken temas! Savunma bakanları Austin ve Şoygu görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas! NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü.
İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama
MSB: 52 terörist öldürüldü
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