Türkiye'nin 58. havalimanı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar .
Türkiye'nin 58. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Açılış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor..
Türkiye'nin 58. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Açılış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Detaylar gelecek....
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Detaylar gelecek....