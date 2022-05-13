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Prens Charles, Mardin’den sabun sipariş ediyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde 4 kuşaktır sabunculuk yapan esnaf, 15 yıl önce Mardin'i ziyaret eden Prens Charles’ın 15 yıldır sürekli 3 çeşit sabunu sipariş ettiğini söyledi.

Ekleme: 13.05.2022 - 12:04 Güncelleme: 13.05.2022 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Prens Charles, Mardin’den sabun sipariş ediyor
Mardin sabunlarının ünü sınırları aştı.

Sabunları deneyenler bulundukları her ülkeden sipariş vermeye devam ediyor.

4 kuşaktır sabunculuk yapan Mehmet Dede, kendi üretimleri olan zeytinyağlı, ardıç katranı ve bıttım sabununun 15 yıl önce Mardin'i ziyaret eden İngiltere Veliaht Prensi Charles tarafından tercih edildiğini söyledi.

3 ayda bir İngiltere elçiliğine gönderilen kargolar, Buckingham Sarayı'na ulaştırılıyor.

“Sabun, üniversitelerde araştırma konusu oldu”
İHA'ya konuşan ve mesleğinin kendisine miras olduğunu aktaran Dede, “Sırf bu bayrağı bırakmamak için okul, üniversite okumadım. Şu an oğlum da bu meslekte 4'üncü kuşak oldu. Biz bu işi, 100 yıldan fazladır yapıyoruz. Sabunda unutulmuş bir kültürü geliştirdik. Bu geleneksel sabunları eskiden aileler sadece kendi ihtiyacına göre yıllık yapardı. Biz bunu geliştirdik ve bir sektör oluştu.

Şimdi her yerde sabun yapılıyor. Her ne kadar Siirt sabunu bilinse de, sabunun esas anavatanı burasıdır. 120-140 sabun çeşidi yazılmış. Halbuki hiçbiri kültürümüzde yok. Şu an Mardin'e ait bıttım, badem, melengiç ve ardıç katranı sabunu vardır. Bunların da şifa oranı yüksektir, suyu doğaya zarar vermez. Bebekleri de bu sabunlarla yıkayabilirsiniz ve bu sabunlar çevre dostudur. Bu nedenle üniversitelerde araştırma konusu oldu.” dedi.

“Prens Charles 3 ayda 1 sabun sipariş ettiriyor”
Birçok devlet adamı, sanatçı, profesör, İsveç Dışişleri Bakanı, İngiltere Prensi Charles'ın bu sabunlardan aldığını ifade eden Dede, şöyle devam etti:

“Hala uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen biz çoğunu Avrupa'ya ulaştırmak için elçiliklere gönderiyoruz. Oradan adreslerine ulaşıyor. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin veliaht prensi Charles, 15 sene önce memleketimizi ziyaret etti. Sabunlarımız dikkatini çekti. O gün bugündür elçilikten istiyorlar. Biz gönderiyoruz. Oradan Buckingham Sarayı'na gidiyor. Geçen Avrupa basınında bir haber çıktı. ‘Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor' diye. O kupür gelecek. Onu da basın köşemize ekleyeceğim.

“Buckingham Sarayı, Mardin sabunu kokuyor”
Prens Charles genelde bu bitki sabunları, ardıç katranı, bıttım ve içinde birçok bitki ihtiva eden zeytinyağlı defne sabunu tercih ediyor. 3 çeşit gönderiyorum onlara. Burayı ziyaret ettiğinden beri 15 yıldır her 2-3 ayda bir siparişleri oluyor. Saça, cilde şifası çoktur. Hatta bir ardıç katranı, ilaçla geçmeyen sorunları giderdiği için bilim adamlarının çok dikkatini çekti. Bunu benden patentlememi istediler. Şu an 400 küsur eczaneye veriyoruz. Bu sabunun kokusu ağır ama bu dede mirası ilaçla geçmeyen lekeleri, egzamaları, sedefleri iyileştirir. Buckingham Sarayı, Mardin sabunu kokuyor.”

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