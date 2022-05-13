  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek

PKK bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) açılan davada 4. duruşma tamamlandı. Mahkeme heyeti, İBB tarafından dağıtılan sosyal yardımların kayıtlarını İBB Başkanlığından sorma kararı aldı. 23 sanıktan 5’inin İBB’de gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı. İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı iddia edilmişti.

'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek
Ekleme: 13.05.2022 - 16:15 Güncelleme: 13.05.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4. duruşma tamamlandı. Sanıkların savunma ve taleplerinin ardından mahkeme heyeti bir dizi karar aldı. Heyet, İBB tarafından dağıtılan sosyal yardımların herhangi bir sisteme kayıtlı olup olmadığını, sistem dışı veya elden yardım dağıtılıp dağıtılmadığını, elden dağıtımlarda buna dair bir kayıt tutulup tutulmadığını İBB Başkanlığından sormayı kararlaştırdı.

'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek

'İBB SULTAN' KİM?
Mahkeme heyeti, sanıklardan Ekrem Baran ile WhatsApp yazışmasında konuştuğu tespit edilen 'İBB Sultan' olarak kayıtlı telefon hattını kimin kullanıldığının belirlenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına, bu hattı kullanan kişinin bir sonraki celse duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.
Heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da Ekrem Baran ile 'İBB Sultan' arasında WhatsApp yazışmalarına dayanak olan ses kaydını ve buna dair çözüm tutanaklarını isteme kararı aldı.

'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek

GİZLİ TANIKLAR DİNLENECEK
Bir sonraki celsede 3 gizli tanığın da dinlenileceği belirtildi.
Kararda ayrıca, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve daha sonra bu dava ile birleşen DİAYDER üyelerinin dosyalarıyla ilgili savunmaların bir sonraki celse alınmaya devam edileceği belirtildi.

TUTUKLULUĞA DEVAM
Tutuklu sanıklar Ekrem Baran, Ali Fuat Hatip, Hafit Tunç ve Mehmet Emin Aslan'ın tahliye talepleri reddedildi. Rıza Oğur ve Fahrettin Ülgün hakkındaki ev hapsi kararının devamına karar verildi. Aydın Ayhan ve Mehmet İnan hakkındaki karakola imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol kararı ise kaldırıldı. Tüm tutuksuz sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının da devamına hükmedildi. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi.

'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek

İBB YÖNETİCİLERİ DE SORUŞTURULUYOR
Haklarında dava açılan 23 sanıktan 5'inin, İBB'de gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı.
18 Mart'ta yapılan bir önceki duruşmasında İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın tanık olarak dinlenmişti.
Mahkeme heyeti, daha sonra Saltık ve Taşkın hakkında da soruşturma yürütülmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmuştu. Taşkın ve Saltık DİAYDER üyesi bazı sanıklara İBB'de kadro verilmesinden sorumlu tutuluyor.
İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama
MSB: 52 terörist öldürüldü
CHP'li belediyeler DHKP-C'nin sponsoru oldu! Soruşturmada DHKP-C itirafçılarından şok ifadeler!
Bozdağ: Ana muhalefetin yargıyı tehdit etmesi kabul edilemez
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Ağrı Dağı'nda 80 gün süren operasyon! 'Ölmek istemiyorsanız dışarı gelin'
'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek
Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma
Nureddin Nebati: Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız!
Yunan basını: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor
Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna tepki: Kaos planı boşa çıktı
Ukrayna askerleri Rusları pusuya düşürdü!
İBB'den yeni skandal! İSKİ'ye ait su borusu patladı!
Katledilen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde skandal!
Yerli savaş uçağı ile SİHA'lara MİT koruması
Başkan Erdoğan’dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın
Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı öldü
5'inci Huzur Operasyonu gerçekleştirildi! 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı!
Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırı davasında karar açıklandı: Sanıklar beraat etti
ABD'den YPG kontrolündeki bölgelerde üslerine asker yığıyor!
TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Elon Musk: Twitter anlaşması askıya alındı

Elon Musk: Twitter anlaşması askıya alındı

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!