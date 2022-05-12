Vatandaştan metro çilesi! Asansörler 1 haftadır tamir edilmiyor..

İstanbul’da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metrosu Yenisahra durağında arızalanan asansörün 1 haftadır tamir edilmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na geldiğinden beri ulaşımda yaşanan sıkıntılar bir türlü bitmiyor.İstanbul'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metrosu Yenisahra durağında arızalanan asansörün 1 haftadır tamir edilmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.