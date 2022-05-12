Ukrayna'da Bayraktar rüzgarı: Türk insansız hava aracının ismi bu kez bir radyoya verildi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat devam ederken Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın seyrini değiştiriyor. Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösterilen Ukrayna'da 'Bayraktar' ismi bu kez bir radyoya verildi. Radyo Bayraktar'ın yayın hayatına yeni başladığı öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal devam ederken, direnişin sembolü haline gelen Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın seyrinde önemli rol oynuyor.Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Yılan Adası kıyılarına demirleyen Rus gemisine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, saldırının Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla gerçekleştiği belirtildi.Ukrayna'da yerel halk, Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başlarken, evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adını verenler dahi oldu.UKRAYNA'YA 'BAYRAKTAR' RADYOSUTürk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösterilen ülkede bu kez Bayraktar ismi bir radyoya verildi. Radyo Bayraktar'ın yayın hayatına yeni başladığı öğrenildi.