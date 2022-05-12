Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

TikTok kullanıcısı bir adamın sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığı hareket tepkilere neden oldu. Adam, babasının cenazesinde ağlayan kadına eline mikrofonu alıp evlenme teklifi etti. İlginç teklifinin arkasında duran adam, "Ben ona iyi geldim" notuyla yaşananları TikTok'ta paylaştı. Video kısa sürede viral olurken, kullanıcılardan adama eleştiri yağdı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta dolaşan ilginç görüntülere bir yenisi eklendi. TikTok kullanıcısı M. Ojela, skandal bir harekete imza attı. Kız arkadaşının babasının cenazesinde oldukları sırada kız arkadaşına evlenme teklif etti.KADIN AĞLIYORDUBu görüntüleri de TikTok'ya yayınladı. Videoda kız arkadaşının hıçkıra hıçkıra ağladığı görüldü.BİR NOTLA TİKTOK'TA PAYLAŞTIÇevredekilerin şaşkın bakışları altında teklifi eden Ojela, yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Videoyu 'Merhumun kızına evlenme teklifi etmek. Gözyaşları orada ve siliniyor' notu ile paylaştı.'İYİ YAPTIM'Ojela, böylesine zor bir durumda sevgisinin yüzünü güldürüğünü iddia etti.SOSYAL MEDYADAN TEPKİSosyal medya kullanıcıları ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Pek çok kullanıcı Ojela'ya tepki göstereren bu kadar derin bir acı içinde olan birine evlenme tekligi etmenin saygısızlık olduğunu söyledi. Başka kullanıcılar işe kadının sağlıklı düşünemediğini bu nedenle de Ojela'nın kadının durumundan yaralandığını ifade etti.