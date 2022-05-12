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Terörist elebaşının heykelini dikecekti! Selahattin Demirtaş'tan yeni mektup: Hayalimdeki Türkiye çiçek bahçesi gibi

6-8 Ekim olaylarının faili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ile yeni bir mektup gönderdi. Mektubunu aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilere yazdığını söyleyen Demirtaş, muhataplarına 'Harekete geçin' dedi. "Apo'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı gençler onurumuzdur, sahipleneceğiz" ve "PKK'lı cenazesine gitmeyen vekile soruşturma açarım" sözleri hafızalara kazınan Demirtaş, hayalindeki Türkiye'nin çiçek bahçesi gibi olduğunu söyledi.

Terörist elebaşının heykelini dikecekti! Selahattin Demirtaş'tan yeni mektup: Hayalimdeki Türkiye çiçek bahçesi gibi
Ekleme: 12.05.2022 - 11:24 Güncelleme: 12.05.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Terörist elebaşının heykelini dikecekti! Selahattin Demirtaş'tan yeni mektup: Hayalimdeki Türkiye çiçek bahçesi gibi
Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ile yeni bir mektup gönderdi. Mektubunu aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilere yazdığını söyleyen Demirtaş, harekete geçme çağrısında bulundu.

6-8 Ekim olaylarının faili Demirtaş, mektubunda 'Bizler Kürt siyasetçiler olarak sorunlarımızı diyalogla, müzakere yöntemiyle, barış içinde çözmek için gayret ediyoruz.' ifadesini kullandı.

'Apo'nun heykelini dikeceğiz', 'PKK'lı gençler onurumuzdur, sahipleneceğiz' ve 'PKK'lı cenazesine gitmeyen vekile soruşturma açarım' sözleri hafızalara kazınan Demirtaş hayalindeki Türkiye'nin çiçek bahçesi gibi olduğunu söyledi.

Terörist elebaşının heykelini dikecekti! Selahattin Demirtaş'tan yeni mektup: Hayalimdeki Türkiye çiçek bahçesi gibi

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

Bizim hayalimizdeki Türkiye, çiçek bahçesi gibidir ve herkes kendi kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla özgürce yer alır bu bahçede. Hepimizin kendimiz kalarak bir olması vardır. Tek ırk değil, tek yürek olmaktır hayalimiz.

Özgürlükçü laiklik sayesinde inanç özgürlüğü de vardır hayalimizde, dinlere saygı da. Doğa emrimize amade değildir, biz doğanın parçasıyızdır.

'HAYALİMİZDE SİLAH, ÇATIŞMA YOK'
Silah, çatışma, kan, göz yaşı yoktur; onurlu barıştır hayalimiz. Hayallerimizi paylaşan herkesle yan yana durabilmeliyiz. Biz bunda kararlıyız. Cesuruz, samimiyiz.

Kimsenin kaybetmediği, ötekileştirilmediği, zulüm görmediği yeni bir yaşamdır hayalimiz.
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