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Sivas’ta ilişki yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdükten sonra mermer ocağı sahasına gömen tutuklu sanık, müebbet hapis cezası aldı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Ekleme: 12.05.2022 - 18:08 Güncelleme: 12.05.2022 - 18:18 / Editör: Ozge Selin
Sivas’ta ilişki yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezasıSivas'ın Gürün ilçesinde yalnız yaşayan Fatma Öz (44), 20 Nisan 2021 tarihinde ortadan kayboldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan ailesinin, kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İlçede fırın işleten Bahri Maraşlı (42) ile ilişkisi olduğu öne sürülen Fatma Öz'ün son görüldüğü yerler incelendi, telefon numarasından teknik takip yapıldı.

Ailesi, Fatma Öz'ün bulunması için bir televizyon programına çıktı.

İtiraf etti
Öz ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen Bahri Maraşlı da programa katıldı.

Çelişkili bilgiler veren Bahri Maraşlı, 25 Mayıs 2021'de Gürün İlçe Devlet Hastanesi önünde silahla intihara kalkıştı.

Maraşlı, hastanede tedavisi sırasında Fatma Öz'ü tabancayla öldürdüğünü ve ilçeye bağlı Kavak köyü yakınlarındaki eski mermer ocağı sahasına gömdüğünü itiraf etti.

Katil tutuklandı
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Maraşlı'nın ifadesi doğrultusunda bölgede yaptığı aramada, Fatma Öz'ün üzeri taşlarla kapatılmış cesedini buldu.

Yapılan otopsinin ardından Öz'ün cenazesi ailesine teslim edilerek defnedildi.

Bahri Maraşlı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Maraşlı hakkında TCK'nın 81'inci maddesi kapsamında “kasten öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uzak mesafeden ateş edildi
Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Bahri Maraşlı ile Fatma Öz'ün yakınlarının avukatı hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada sanık Bahri Maraşlı'nın elinde bulunan tabancayı Fatma Öz'ün kendi göğsüne dayayarak ateş alması sonucu öldüğünü söylemesi üzerine Adli Tıp Kurumu'ndan istenen tabancanın uzak mesafe mi yoksa yakın mesafeden mi ateşlendiğine dair rapor okundu.

Raporda tabancanın uzak mesafeden ateş edildiği ibaresi yer aldı.

“Çok pişmanım”
Duruşmada Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu mütalaasını okudu.

Uğurlu, Bahri Maraşlı'nın “kasten adam öldürme” suçundan “haksız tahrik” ve “pişmanlık” indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaadan sonra son savunması alınan Sanık Maraşlı, “İsteyerek hiçbir şey yapmadım. Ben Fatma'yla sadece yüzleşmek için buluştum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Tabancamda 1 tane mermi vardı. Öldürmek isteseydim yanıma daha çok mermi alırdım. Arabadan iner inmez bana karşı ifadeleri ve küfürleri oldu. Ben uzaklaşmak istedim. Maktulün bana karşı söylediği sözlerden dolayı, sinirlendim, çok pişmanım. Pişmanlığımdan dolayı kendimi öldürmeyi bile düşündüm. Haksız tahrik ve pişmanlık indirimi istiyorum.” dedi.

İndirimi reddedildi, müebbet aldı
İddia makamının talebi sonrası mahkeme heyeti duruşmaya 5 dakika ara verdi.

Krarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bahri Maraşlı'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında herhangi bir indirim yapılmadı.
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