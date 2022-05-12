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PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu...

stanbul merkezli 8 ilde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden Y.K. isimli Şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde İstanbul YPS (Sivil Savunma Birlikleri) sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ. , M.Ö. , Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda şahsı örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D. isimli şüphelinin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.

Ekleme: 12.05.2022 - 12:22 Güncelleme: 12.05.2022 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları
doğrultusunda, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olan şahıslara yönelik İstanbul merkezli (8) sekiz ilde (İstanbul, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır) (25) yirmi beş şüpheliyi yakalamak için 12.05.2022 günü toplam (24) yirmi dört adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden Y.K. isimli Şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde İstanbul YPS (Sivil Savunma Birlikleri) sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ. , M.Ö. , Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda şahsı örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D. isimli şüphelinin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği güvenlik güçleri tarafından tespit edilmiştir.

Ayrıca şüphelilerden Ö.R.K. isimli şahsın eylem hazırlığı kapsamında Eyp ve Molotof malzemesi arayışı içerisinde olduğu, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili araştırma yaptığı
belirlenmiştir. PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında örgütün dağ kadrosundan aldıkları talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi sıkıntıları olan ve suça karışmış genç yaştaki kişilerle irtibat kurdukları daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformlarında örgütsel eğitimler verilerek terör örgütüne sempati duyan kişilerden örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen (25) yirmi beş şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

Jandarma ekiplerince, şüphelilerin adreslerindeki ev ve eklentilerindeki yapılan aramada (2) tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin Jandarma'daki sorgulamalarının devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk
edileceği bildirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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