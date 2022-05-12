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Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu'nu savunanlara sert tepki: Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler

Oyuncu Ümit Erdim, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı üç ayrı davadan hapis cezası alması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu'na verilen cezaya karşı çıkanlara tepki gösteren Erdim, "Bu hanımın tweet'leri ve savunduğu şeyler Google aramalarında mevcut. Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi." dedi.

Ekleme: 12.05.2022 - 19:44 Güncelleme: 12.05.2022 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu'nu savunanlara sert tepki: Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaları karara bağlayarak, üç ayrı suçtan toplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti.

Karar sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu Ümit Erdim, hapis cezasına karşı olanlara tepki gösterdi.

ÜMİT ERDİM'DEN KAFTANCIOĞLU'NA ARKA ÇIKANLARA SERT TEPKİ: SORSAN 'VATANI SEVİYORUZ' DERLER
Kaftancıoğlu'nun ceza almasına neden olan paylaşımların ve savunduğu şeylerin Google aramalarında çabucak bulunabileceğinin altını çizen Erdim, 'Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi.' diyerek tepki gösterdi.

Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu'nu savunanlara sert tepki: Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler

'BU CÜMLELERİ YAZAMAYAN TAKİPTEN ÇIKABİLİR'
Erdim, paylaşımı sonrası kendisine tepki gösterenlere ise, 'Formül belli ve basit. Hep birlikte tekrar edelim; PKK hain bir terör örgütüdür. Bebek katili bir cinayet şebekesidir. ‘Ermeni Soykırımı' ifadesi kocaman bir yalandır, hayal ürünüdür, iftiradır. Bu cümleleri yazamayan, savunamayan kim varsa beni takipten derhal çıkabilir. Bye.' dedi.



Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu'nu savunanlara sert tepki: Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler
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