Meteoroloji verileri açıkladı! Sıcak havalar geliyor...

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda biraz artarak kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak çevreleri ile Kütahya'nın güneyi, Manisa'nın doğusu ve Denizli'nin kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUKayseri ve Niğde'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDoğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUMalatya dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUBatman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Perşembe hava durumuPerşembe hava durumuİSTANBUL'DA HAVA PARÇALI BULUTLUİstanbul'da hava sıcaklığı artarken parçalı bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olması bekleniyor.ANKARA'DA YAĞMURAnkara'da da parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.Cuma hava durumuCuma hava durumuMAYIS AYINDA KAR YAĞDIVan-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde, etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan sürücüler ve hayvanlarını meralara otlatmaya çıkaran besiciler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.