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Meteoroloji verileri açıkladı! Sıcak havalar geliyor...

Soğuk ve yağışlı bir bahar ayı geçiren Türkiye'de havalar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Yurdun büyük bir kesiminde güneş kendini gösterirken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Ekleme: 12.05.2022 - 10:30 Güncelleme: 12.05.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji verileri açıkladı! Sıcak havalar geliyor...
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda biraz artarak kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak çevreleri ile Kütahya'nın güneyi, Manisa'nın doğusu ve Denizli'nin kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Kayseri ve Niğde'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Malatya dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Perşembe hava durumu
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