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Mars'ın esrarengiz görüntüleri! NASA böyle paylaştı...

NASA, Kızıl Gezegen Mars'ın esrarengiz 4 farklı fotoğrafını paylaştarak fotoğraflardaki sırdan bahsetti. Daha önce görüntülenmeyen bu inanılmaz fotoğraflar farklı gibi gözükse de hepsinin ortak bir özelliği var.

Ekleme: 12.05.2022 - 11:30 Güncelleme: 12.05.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Mars'ın esrarengiz görüntüleri! NASA böyle paylaştı...
ABD merkezli NASA, hepsi aynı özelliği paylaşan Mars enstantenelerinin bir birleşimini yayımladı. Hepsinin ortak bir özelliği var: Tüm fotoğraflar Kızıl Gezegen'in sabah donunun görüntüsünü içeriyor.

Yetkililer, fotoğrafın geçen kafta kuşbakışı görüntülerle yayınladığını söyledi.

NASA, paylaştığı görselde 'Büyük ölçüden karbondioksitten oluşan Mars yüzeyi don, bu görüntülerde mavimsi beyaz olarak görünüyor' dedi.

Mars'ın esrarengiz görüntüleri! NASA böyle paylaştı...

NASA ayrıca yüzey boyunca 'gün doğumunun uzun gölgelerinin' de görüntülere yansıdığını söyledi.

Mars'taki donun çoğu, Mars'ın gün doğumu sırasınad gezegen ısındıkta buharlaşıyor.

Araştırmacılar görüntülerde 'kirli' donun göründüğünü varsayıyor. Kirli don ince toz tanecikleri ile karışmış kuru buz donu olarak biliniyor.


Mars'ın esrarengiz görüntüleri! NASA böyle paylaştı...

Yetkililer, fotoğrafların Odyssey yörüngesindeki Termal Emiston Görüntüleme Sistemi kamerası tarafından çekildiğini sözlerine ekledi.

Odyssey 2001 yılında başladı. NASA'nın en uzun ömrülü Mars görevini içeren bu görevde 'Spirit' ve 'Opportunity' isimli geziciler görev alıyor.

Mars'ın esrarengiz görüntüleri! NASA böyle paylaştı...

Uzay araçları kızılötesi sıcaklığına duyarlı bir kamera ile çekim yapıyor. NASA, bu araçların hem insan gözünün algıalyabileceğini görünür ışık hem de ısıya duyarlı kızılötesi görüntüleri alabileceğini söyledi.

Kirli don formu, normal ışıkta gizleniyor, ancak kızılötesine mutlaka yakalanıyor.

Bu sayede Mars yüzeyinde gözden kaçabilen buzlu tortular gibi ayrıntılar rahatlıkla görülebiliyor.
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