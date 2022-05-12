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Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!

Konya Meram'da Mevlüt Kapan, ortak ödedikleri 66 TL'lik su faturasının kendisine düşen bölümünü 13 TL eksik ödedi diye ev sahibinin oğlu Hüseyin Mahir tarafından öldürüldü

Ekleme: 12.05.2022 - 14:16 Güncelleme: 12.05.2022 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!
Olay, pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak ustası
Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in kiracısı, belediyenin spor merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan, 66 lira gelen su faturasının kendisine düşen 33 liralık kısmını 13 lira eksik ödediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Mahir, Kapan ile kavgayı ayırmaya çalışan onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e (32) tüfekle ateş etti.

Kapan kasığından, Gürler de elinden yaralandı. Çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kapan, doktorların
müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Mahir, olayın ardından yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.
Poliste 4 suçtan kaydı olan Hüseyin Mahir'in, ifadesinde, 'Olaydan 1 gün önce, gelen su faturasını eksik ödediği için tartışıp kavga ettik. Ertesi gün de
yanıma tüfeği alarak evine gittim. Burada tekrar tartıştık. Ben de ateş ettim' diyen Hüseyin Mahir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı
mahkemece 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

3 ÇOCUĞUM YETİM KALDI

Mevlüt Kapan'ın eşi ev kadını Havva Kapan, çocukları İsmail Kerim (9), AhmetSemih (6) ve Ayşe Nisa'nın (1) yetim kaldığını belirtti. Evi arkadaşlarının
tavsiyesiyle 700 TL'ye eylül ayında kiraladıklarını söyleyen Kapan, ''Daha önceki oturduğumuz ev yıkılacaktı. Taşınmaya mecbur kaldık. Arabamız
olmadığı için eşimin işine yakın bir yere taşınmamız gerekiyordu. Arkadaşımızın yengesi söyledi o evi. O da ev sahibini tanımıyormuş. Ev sahibi bize başta iyi davrandı. Eşim her şeyi peşin söyledi. 'Bu evin kirasını veriyorsam gelenime gidenime karışmayacaksın' dedi. Eşim arkadaşlarıyla sabaha kadar evi boyadı'' dedi.
Havva Kapan, ev sahibi Fatma Mahir'in bir süre sonra, eve koyacakları eşyanın yerinden çocukların bahçede top oynamasına, balkona koydukları odundan
misafirler geldiğinde gürültü yapıldığını söylemeye kadar çoğu konuya karıştığını öne sürdü. Kapan, eşinin durumu ev sahibinin oğlu Hüseyin
Mahir'e anlattığını, onun da kendilerini haklı bulduğunu ve annesinin söylediklerini dikkate almamalarını, bir sorun olursa da kendisine iletmelerini söylediğini belirtti.

'EŞİM 13 TL İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ'

Eşinin hiç uğruna öldürüldüğünü anlatan Kapan, şöyle konuştu: ''Bizim evin arkasında bahçe var. Ev sahibi orayı ekmiş ve suluyordu. 66
lira kadar bir su faturası geldi. Faturaları ortak ödüyorduk, yarı yarıya bölüşüyorduk. Eşim ayın 5'inden 5'ine ödemesini yapardı. Bayramdan sonra da su faturasını ev sahibi getirdi. Mevlüt, bana daha önce söylemişti. 'Onlar arka bahçeyi suluyorlar, artık yarı yarıya ödemem, 3'te 1'ini veririm' demişti. Eşime su faturasını verdim. '15 lira vereceğim' dedi. Daha sonra 5 lira daha götürdüğünü gördüm. O gün ev sahibinin oğluyla tartıştılar.'

Ertesi gün eşi eve gelince yemek yediklerini ve sonra arkadaşı Mehmet Ali Gürler gelince eşinin onunla dışarı çıktığını anlatan Kapan, ''5- 10 dakika
sonra bir ses duydum. Eşim bana seslendi, duymayınca da cama taş attı sandım. O sırada oğlum perdeyi kaldırıp, pencereden dışarı baktığı sırada bir ses daha duydum. 'Oğlum o ne?' dedim. O da bana 'Bilmiyorum anne bir şeyler oluyor dışarıda' dedi. Daha sonra dışarı çıktığımda eşimin inlemesini duydum, yere attım kendimi'' dedi.

'BAŞINI KALDIRDI, 'HAKKINI HELAL ET' DEDİ'

Eşinin gözleri önünde öldüğünü ifade eden Kapan, ''Ben ona yaklaştığımda yüzüstü yatıyordu. Başını kaldırdı, beni gördüğünde 'Hakkını helal et' dedi. Sonra bağırıp inlemeye 'Yandım anam' demeye başladı. Ona 'Sus ne hakkı, sen iyileşeceksin, sen neler atlattın' dedim' diye konuştu.

'ÖLMESİ İÇİN BAŞINDA BEKLİYORDU'

Hüseyin Mahir'in, komşuların eşine müdahale etmesini engellemek için etrafa tehditler savurduğunu öne süren Kapan, 'Eşimin ölmesini bekliyordu. Komşulara 'Yaklaşmayın, yaklaşanı vururum' diyordu. Polis geldiğinde kaçmaya çalıştı ama yakalandı' ifadelerini kullandı.

'İNSAN HAYATI 13 LİRAYA SIĞAR MI?'

Mevlüt Kapan'ın amcası Mehmet Ali Kapan da yeğeninin 13 TL için öldürüldüğünü ve insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirterek, ''İnsanın hayatı 13 liraya sığar mı? 35 yaşında genç bir fidan, 3 sabisi kaldı. Bu çocukların istikbali ne olacak? Bir insanın hayatı bu kadar basit olabilir mi?' dedi.

Şüphelinin en ağır cezayı almasını isteyen Mevlüt Kapan, 'Bizim ciğerimiz nasıl yandıysa, o da içeride çürüsün. Bu çocukların hakkı böyle basite alınmamalı. Adam pusuya yatmış, pusuda benim yeğenimin gelmesini beklemiş. Deseydi ki, 'bu ay paran yoksa öbür ay ver' zaten o parayı vermeme şansı yok. Yeğenim zaten parayı vermiş. Sonuna kadar da davacıyım' diye konuştu.
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