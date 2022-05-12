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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tüm milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı sosyal medyada gündem olurken, paylaşım birçok kişi tarafından tiye alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'
Ekleme: 12.05.2022 - 16:19 Güncelleme: 12.05.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden milletvekillerine yaptığı çağrı merak uyandırdı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." ifadelerini kullandı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'

Mert Armağan'ın Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını tiye alan yorumu ise birçok kişi tarafından beğenildi. Mert Armağan yorumunda, İstanbulluların hayatını çile dönüştüren İETT sorununa işaret etti. Armağan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Otobüse binerek gelmesinler. Hepsi yolda kalır"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'


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Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'
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