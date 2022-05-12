'Kamu kaynağı kullanmadık' diyen İmamoğlu'na kanıtlarla yanıt!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisi için "Kamu kaynağı kullanmadık" demişti. Ancak gezide dağıtılan kutuların İBB'ye ait olduğu ortaya çıktı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisi sırasında dağıtılan hediyeler ve gezi masrafları nedeniyle çok fazla eleştirilmişti. Eleştirilere yanıt veren İmamoğlu 'Kamu kaynağı' kullanılmadığını iddia etmişti.Karadeniz turunda kullanılan 'Büyükşehir Belediye Otobüsü'nün kamu malı olduğu olduğu ve dağıtılan hediyelerin üzerinde İBB logolarının olduğu ortaya çıktı.