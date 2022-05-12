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İsrail, Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinde Filistin'i suçluyor

Filistinli gazeteci Akile'nin öldürülmesine ilişkin İsrail ordusu inceleme başlattığını duyurdu. Ancak, ordunun açıklamasında kullanılan ifadeler dikkat çekti.

İsrail, Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinde Filistin'i suçluyor
Ekleme: 12.05.2022 - 10:37 Güncelleme: 12.05.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
İsrail, Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinde Filistin'i suçluyor
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail kurşunlarının hedefi oldu.

Olay; Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na İsrail askerlerince düzenlenen baskını takip ettiği sırada yaşandı.

İsrail ordusundan inceleme
İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanan Akile, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akile'nin kasıtlı bir şekilde, önceden planlanarak öldürüldüğünü söyleyen birçok ülke ve uluslararası kuruluş yaşananların aydınlatılmasını isterken, İsrail ordusu inceleme başlattığını duyurdu.

"Terör şüphelilerini yakalamak için..."
İncelemeyle ilgili yapılan açıklamada, yaşanan olayın Filistin'in üzerine yıkılmaya çalışıldığı görüldü.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, "Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör şüphelilerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü" belirtildi.

"Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyoruz"
Ordu güçlerinin kampa müdahalesi sırasında "onlarca silahlı Filistinli'nin İsrail askerlerine ateş açtığı ve askerlere doğru patlayıcı madde fırlattığı" iddia edildi.

Bunun üzerine İsrail askerlerinin "silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve vurulanlar olduğu tespit edildiği" ifade edilerek, "Ordu olayı araştırıyor ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyor." denildi.

ABD'den "derin soruşturma" çağrısı
Öte yandan ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Tom Nides, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Al Jazeera'nin Amerikalı ve Filistinli gazetecisi Şirin Ebu Akile'nin ölüm haberini almaktan çok üzgünüm. Cenin'de onun (Ebu Akile'nin) ölümü ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla ilgili detaylı bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyorum."

AA'nın haberine göre, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile, aynı zamanda ABD vatandaşıydı.

Filistin halkına yönelik saldırıları kayıt altına alıyordu
Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

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