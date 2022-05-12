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Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?

Bir süredir ücretsiz içerik kullanmasından dolayı suçlanan Google, Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte pek çok AB ülkesindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapacağını duyurdu. Bu gelişme geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğine dair dolaşan ifadeleri daha da güçlendirdi.

Ekleme: 12.05.2022 - 10:01 Güncelleme: 12.05.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?
Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Google Avrupa'da 300'den fazla emdya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti. Buna göre dev şirket, Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacak.

300'DEN FAZLA KURULUŞ

Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili açıklama yaparak, 'Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık' sözlerine yer verdi.

SÜRECİ KOLAYLAŞTIRACAKLAR

Aynı zamanda platformun diğer medya kuruluşlarının da ödeme sistemine dahil olması için süreci kolaylaştıracak bir düzen geliştireceğini kaydetti.

3 YIL ÖNCEKİ KARAR

Google 3 yıl önce Avrupa Birliği'nin (AB) telif yasasına uyarak diğer çevrimiçi platformların müzisyen, yazar, gazeteciler, performans sanatçıları ve medya kuruluşlarına yönelik düzenlenen telif yasasına uyma kararı almıştı.

BİR SÜREDİR SUÇLANIYORDU

Medya kuruşuşları bir süredir Google'ı içerikleri ücretsiz kullanması nedeniyle suçluyor.

TÜRKİYE NE YAPMALI?

Geçtiğimiz aylarda bu konuyu sabah.com.tr değerlendirmişti. Dijital yayıncıların Türkiye'de benzer bir uygulama beklentisinde olduğu ifade edilirken SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, telif anlaşmasının emsal teşkil edeceğini belirtti. Eraslan, bunun için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi. Eraslan, dijital yayıncıların bir masa etrafında toplanması gerektiğini vurgularken, telif yasasındaki açıkların, ses, görüntü, metin gibi alanlarda kapatılması gerektiğini söyledi.
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