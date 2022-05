Finlandiya'dan flaş NATO kararı!

Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgale girişmesiyle, on yıllardır tarafsızlığıyla bilinen Finlandiya ve İsveç'te şok dalgaları yayıldı.İskandinav ülkeleri daha önce çekimser tutum benimsedikleri NATO üyeliği yolunda adım atıyor. Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin imzalı ortak açıklamada, ülkenin gecikmeden NATO'ya üyelik başvurusu yapması gerektiği belirtildi.Söz konusu açıklama, Rusya ile 1340 kilometre kara sınırı bulunan Finlandiya'nın ilk resmi NATO çıkışı anlamına geliyor.Nisan ayında Finlandiya ve İsveç medyasında iki ülkenin 16 Mayıs tarihinde birlikte üyelik başvurusu yapacağı yönünde haberler yayınlanmıştı.Rusya, İskandinav ülkelerinin NATO'ya kabul edilmesi halinde Baltık Denizi'ne nükleer silahlar konuşlandıracağı tehdidini savuruyor.TARAFSIZLIKTAN İTTİFAK'A DOĞRU GİDEN YOLFinlandiya, bugüne kadar tarafsız bir ülkeydi. Ülkenin NATO'ya üyeliği hiçbir zaman çok destek bulmadı. Fakat Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, işgalin ilk günlerinde Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmanın ağır askeri sonuçları olacağı konusunda açıkça uyarması her şeyi değiştirdi.O tarihten sonra Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını açıkça ihlal etti.Gelinen noktada NATO üyeliği Finlandiya'da hiç olmadığı kadar yüksek bir desteğe ulaştı. İki Finlandiyalının internette başlattığı imza kampanyası günler içinde on binlerce imzaya ulaştı ve söz konusu öneri Finlandiya parlamentosunda tartışıldı.HELSİNKİ TABELASI AÇIKÇA SEÇİLDİRus ordusunun Finlandiya sınırına ve Finlandiya Körfezi'ne füze sistemleri taşıdığı videolar ise, 13 Nisan tarihinde yayınlandı. Video kaydında Helsinki tabelası da açıkça seçiliyordu.Finlandiya yakınlarında kayda alınan füzeler, K-300P Bastion-P taşınabilir kıyı savunma sistemleriydi. Karadan gemilere veya uçaklara ateşlenen füzelerin menzili 1000 kilometreyi buluyor.JOHNSON GÜVENCE VERDİABD ve müttefikleri İskandinav ülkelerinin NATO üyeliğini destekliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çarşamba günü hem İsveç hem de Finlandiya'yı ziyaret etti.İki ülkeyle güvenlik anlaşmaları imzalayan Johnson, İsveç ve Finlandiya'nın saldırıya uğraması halinde İngiltere'nin gerekli desteği vereceği vaadinde bulundu.