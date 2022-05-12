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Böyle hırsızlık görülmedi! Yedi içti, çıkarken lavoba bataryasını çaldı

Adana’da kafeye giren bir kişi çay içip, simit yedikten sonra ellerini yıkamak için girdiği lavabonun bataryasını çalıp kaçtı.Bunun üzerine işyer sahibi de hırsızın fotoğraflarını kafeye asıp onu teşhir etti.

Ekleme: 12.05.2022 - 11:24 Güncelleme: 12.05.2022 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Böyle hırsızlık görülmedi! Yedi içti, çıkarken lavoba bataryasını çaldıOlay Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kafeye gelen bir kişi çay ve simit istedi. Şahıs bir masaya oturup çayını içip simidini yedi. Daha sonra biraz oturan şahıs lavaboya gitti. Lavaboda bir süre kalan şahıs çıkıp kafeden ayrıldı. Başka bir müşteri şahıstan sonra lavaboya girince bataryanın olmadığını görüp kafe sahibi Muhammet Akdoğan’a (36) bildirdi. Akdoğan lavaboya baktığında bataryanın olmadığını fark edip güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaptığı incelemede en son lavaboya giren şahsı belirledi. Akdoğan bu şahsın fotoğraflarını kafeye asıp altına da “fotoğraftaki şahıs 18 Nisan günü lavabonun bataryasını çalmaya tenezzül etmiştir” diye yazdı.İşyeri sahibini şikayetçi olması üzerine polis şüpheliyi arıyor.
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