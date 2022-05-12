Bildikleri tek hizmet heykel! İBB'den 34 meydana 34 heykel!

İstanbul'da İETT ve metrobüslerin bakımlarının yapılmaması nedeniyle her gün ulaşım çilesi çekilirken İBB'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu İBB kaynaklarıyla yaptığı ortaya çıktı.İstanbullular sorunlarının çözülmesini beklerken CHP'li İBB yine bildiği tek hizmetle gündeme geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un 34 meydanına 34 Şahmeran heykeli koyacağı öğrenildi.7 milyon TL'ye mal olduğu iddia edilen şahmeranlar için ne kadar ödendiğine yönelik henüz İBB'den henüz bir açıklama yapılmadı.