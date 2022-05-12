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Bakan Nebati konut sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mayıs Pazartesi günü konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

Ekleme: 12.05.2022 - 11:18 Güncelleme: 12.05.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati konut sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek!Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programı kapsamında görüşmelerine devam ediyor. Bakan Nebati bugün katılacağı toplantıda gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir değerlendirme yapacak.

Bunun yanında 16 Mayıs Pazartesi günü de Konut sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek olan Nebati son konut kredisi kampanyasını da değerlendirmeye alacak.
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