Apple açıkladı! iPod'lar tarih oluyor

İlk iPod, 2001 yılında duyuruldu. Bin CD'ye eşdeğer sayıda şarkı çalabiliyordu. iPhone'a benzeyen iPod ise 2007 yılında lanse edildi. iPod'un Shuffle, Nano ve Touch olmak üzere üç modeli bulunuyor. iPod Nano'nun üretimi ise 2017 yılında sonlandırılmıştı. İlk iPod Touch, 2007'de ‘Telefonsuz iPhone' olarak lanse edilmişti.Apple, şu anda satışta olan iPod Touch modelini ise 2019'da satışa sunmuştu. Bu model internete bağlanabiliyor, iMessages gönderebiliyor, FaceTime görüşmeleri yapabiliyor.Apple, yaptığı duyuruda iPod serisinin üretimi devam eden son modeli Touch'ların da üretimini sonlandıracağını belirtti. Firma 21 yıldır yaptığı üretimden çıkma kararı aldı.Ancak Apple'ın internet sitesinde bulunan stoklar bitene kadar satışlar sürecek.Apple Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, bundan sonra müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer ürünleriyle iPod'un yerini doldurmayı amaçladıklarını söyledi.Joswiak, “Müzik her zaman Apple'ın ana işlerinden biri oldu. iPod'la müziği milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık ve müzik sektörünü etkiledik. iPod'lar müziği yeniden tanımlarken, dinlenme ve paylaşım yöntemini değiştirdi” dedi.