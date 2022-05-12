AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde 17.23'te başlayan MKYK sona erdi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...Terör örgütlerinin destekçisi olan odaklar Türkiye'ye yönelik kara propagandayı sürdürüyorlar. Türkiye'nin mücadelesi meşrudur.DÜZENSİZ GÖÇLE ETKİLİ MÜCADELE SÜRÜYORSon zamanlarda sığınmacılar üzerinden provokasyonlara şahit oluyoruz. Türkiye'nin güçlü diplomasisinin ve turizmin başladığı dönemde daha kışkırtıcı ele alınıyor.Bu tarz Avrupa'da ırkçı örgütler tarafından kullanılan bir tarz.Düzensiz göçle etkili şekilde mücadele ediliyor.ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI2016'dan bugüne 2 milyon 608 bin girişi engellenen göçmen sayısı. 498 bin Suriyeli ülkesine dönmüştür. Bu insanları ölüme terk edemeyiz.Bütün vatandaşlarımızdan istihramımızı şudur, herhangi bir yanlış anlama istenmeyen durumda lütfen kendileri müdahale etmesinler. Buna müdahale edecek kişiler güvenlik güçlerimizdir.Şüphesiz bu insanlar burada sonsuza kadar kalmayacaktır.Ülkemizle ilgisi olmayan bir takım görsel ve videoların paylaşılmamasına dikkat edilmelidir. Avrupa'nın aşırı sağı ırkçılarının en sık kullandığı yöntemdir.Suriye rejimi normalleşsin diye en çok Türkiye uğraşıyordu. Başkan Erdoğan Esad rejimine vatandaşlarının durumunu düzeltsin diye telkinler veriyordu.ULUSLARARASI TOPLUMDAN UKRAYNA VE SURİYE'DE FARKLI TUTUMUkrayna'da bir kaç ayda yaptıklarını uluslararası güçler Suriye'de yıllardır uygulamadı. Güvenli bölge kurulmadığı zaman Türkiye sınırını kapatsaydı Türkiye milyonlarca insanın ölümüne neden olacaktı. Kendimize yakışanı yaptık.İnsanları katillere teslim edecek bir tutum söz konusu değildir. Ölüm tehlikesi geçince gönüllü şekilde gideceklerdir.Türkiye'nin demografik güvenliği konusunda hassasiyetimiz yüksektir. Hayali kışkırtıcı hesaplar doğru değildir.ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞMEErmeni diasporası içindeki bazı lobilerin normalleşme sürecini sabote etmek istediğini görüyoruz.BAŞÖRTÜLÜ VALİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMEBütün bu atamaların Türkiye'de kimsenin kadınların kılık kıyafeti ile uğraşmaması konusunda önemli ve memnuniyetle karşılanan bir karardır. Hiç kimse kimseyi yargılamamalı. Başörtülü ya da başörtüsüz geldikleri görevde başarılı olmalarını diliyoruz. Bunun önünü açmaktan gurur duyuyoruz.Asgari ücret gibi konular dar gelirli vatandaşlarımızı korumak için her zaman hükümetimizin takibindedir. Vatandaşlarımızın beklentileri partimizin gündemindedir.ÜMİT ÖZDAĞ'IN SIĞINMACILARLA İLGİLİ SÖZLERİSığınmacılara yönelik nefret söylemi farklı yerlerden üretiliyor. Şu görülmüştür. Bunun arkasındaki siyasal motivasyona baktığımızda demokratik ortamı zehirleyen bir görüntü. Avrupa'da Türk, yabancı, müslüman düşmanlığı aynı kesimler tarafından provokatif zemin oluşturuluyor. Kes kopyala yapıştır şeklinde Türk siyasetine uyarlanmaya çalışıldığını görüyoruz.İnsanları hedef gösteren söylemler tabi ki ırkçılık oluyor. Gerçekte olmayan bir şeyi söyleyip arkaasına da yapamayacakları şeyleri ekliyorlar.KAFTANCIOĞLU SİYASİ YASAK KARARIKarar yayınlanır yayınlanmaz hükümetimizi suçlamaya başladılar. Hukukçular çıksın görüşlerini söylesinler. Beğenir beğenmezler. Nerede bir karar çıksa Cumhurbaşkanımızı, Cumhur ittifakını hedef gösteriyorlar. Bazı davalardan Yargıtay kararları bozmuş bazılarını onamış. Herkes dosyaya bakarak konuşmalı.YUNAN BASININDAKİ PASAPORT TEPKİSİAyasofya Camii'nin fotorğafının pasaportlarda olması Yunanistan'ı ne ilgilendirir? Son derece güzel bir şey olmuş .Pasaportumuzda Ayasofya Camii olması güzel bir karardır. Yunanistan'ı ilgilendiren konu değildir.