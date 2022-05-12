4 tonluk altın hazinesi dünyayı şoka soktu!

Polonya'da bir evin bahçesinde yapılan kazıda bulunanlar, define camiası arasında hızla yayıldı. Bir Nazi askerine ait olan günlükten yola çıkarak kazı gerçekleştiren defineci grup, eldeki kaynaklara göre Hitler'e ait olduğu belirlenen 4 tonluk altın hazinesini buldu. Fakat altınların bir metale birbirine girdiği tespit edildi.Polonya'da kendilerine Silesian Bridge ismi veren bir grup defineci tarafından gerçekleştirilen kazı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.Resmi izin aldılarGrup, gerekli yerlerden resmi izin aldıktan sonra bir evin bahçesinde kazı çalışmalarına başladı. Kazıda, eski bir nazi askerinin günlüğünden faydalanıldı.4 tonluk altınAltınların, 1939'daki ikinci dünya savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun ele geçmesini engellemek amacıyla Hitler'in koruma askerleri tarafından yer altına gömüldüğü öğrenildi.Metalin içine karışmışGünler süren kazı sonucunda 1.5 metre derinliğindeki altına ulaşıldı. Ancak tek bir eksik vardı. Altınlar, etrafını saran metalle birleşmişti. Defineciler, resmi yerden gelecek izinden sonra altınların ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek.