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Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı

e Sultanbeyli'de seyir halindeki TIR, motosikletli yunus polislerine çarptı. Kazada motosikletteki 2 polisten 1'i şehit olurken 1'i yaralandı. Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı" dedi.

Ekleme: 11.05.2022 - 19:31 Güncelleme: 11.05.2022 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi.

HAMLE YAPAN TIR POLİSLERE ÇARPTI

İddiaya göre, trafikte bir otomobilin sıkıştırmasıyla sürücüsünün hamle yaptığı TIR, üzerinde Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman adlı yunus polislerinin olduğu motosikletle çarptı


MOTOSİKLET METRELERCE SAVRULDU

Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TIR ise Yediemin Otoparkına çekildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


"GERÇEKTEN ÇOK FECİYDİ"
Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur" dedi.

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