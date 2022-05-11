Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi! Karar Resmi Gazete'de!

14 Mayıs’ta hizmete alınacak olan, dünyanın deniz üstüne yapılan beşinci havalimanı Rize-Artvin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi.