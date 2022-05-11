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Manisa’da feci kaza: 1 ölü ve 30 yaralı var! Korkunç kareler geldi

Manisa Turgutlu kara yolunda fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsü, demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü, 7'si ağır 30 kişi yaralandı.

Ekleme: 11.05.2022 - 21:51 Güncelleme: 11.05.2022 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
Manisa’da feci kaza: 1 ölü ve 30 yaralı var! Korkunç kareler geldi
SON DAKİKA: MANİSA'DA KORKUNÇ KAZA!

Turgutlu ilçesinden Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri götüren servis otobüsü, Nif Çayı mevkisinde, önünde seyir halinde demir yüklü kamyona çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün ön tarafı demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa’da feci kaza: 1 ölü ve 30 yaralı var! Korkunç kareler geldi

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 30 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere götürüldü.

Otobüste sıkışan işçiler ise AKS ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü de ağır yaralandı.

Manisa’da feci kaza: 1 ölü ve 30 yaralı var! Korkunç kareler geldi

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinde çekilen kareler ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi...


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