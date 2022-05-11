İsrail bunu da yaptı! Kadın muhabir Şirin Ebu Ekile'yi böyle öldürdüler...

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.İsrail'de son dönemde gerginlik artarken, Tel Aviv yönetimi saldırıların kaynağı olarak gördüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına günlük baskınlar düzenliyor.İsrail ordusu tarafından yine Cenin mülteci kampına düzenlenen baskında Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile askerler tarafından açılan ateş sonucu yüzünden vurularak hayatını kaybetti.