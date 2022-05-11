  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hastane otoparkında cinsel organını gösterdi! Genç kadın o anları böyle görüntüledi!

Hastane otoparkında cinsel organını gösterdi… Genç kadın o anları böyle görüntüledi. İğren olay, dün öğle saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkında meydana geldi.

Ekleme: 11.05.2022 - 21:06 Güncelleme: 11.05.2022 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
Hastane otoparkında cinsel organını gösterdi! Genç kadın o anları böyle görüntüledi!
CİNSEL ORGANINI GÖSTEREN SAPIK KAMERADA...

Bulunduğu hafif ticari araçta teşhircilik yapan kişiyi, o sırada çocuğu ile birlikte hastaneye gelen bir kadın fark etti.

TEŞHİRCEYE TEPKİ GÖSTERDİ!

Durumu öfkelenen kadın cep telefonuyla yaşananları kaydedip teşhirciye tepki gösterdi.

Tepki üzerine teşhircilik yapan kişi aracıyla olay yerinden kaçtı.

Yaşananları kayda alan kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın plakasından kaçan şüphelinin M.E. olduğunu belirledi. Şüpheli M.E. Gaziosmanpaşa'da bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Şikayette bulunan kadın olay anında yaşananları saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde yanındaki küçük kıza beklemesini söyleyen kadın şüpheliye tepki gösteriyor.

Araca tekme atan kadın 'Arabada çocuklar var' diyerek bağırırken, polisler gelecek kaçma demesi üzerine şüpheli olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor.
AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı!
Rusya Ukrayna savaşında bir ilk! Ukrayna ‘Yeterli kanıt toplandı’ diyerek duyurdu: Yargılanacak!
Selçuk Bayraktar ABD'ye meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak
DEVA Partli'li casus Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz!
Balıkçı barınaklarındaki restoranlar yıkılmıştı! CHP zamanında kaçak olarak yapılmış...
Almanya PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılma talebini reddetti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili övgü: Türkiye iyi bir iş çıkarıyor
Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan çalım! 16 yıl önceki fotoğrafları paylaşıldı!
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! İftiraları cezasız kalmadı
Rusya öyle bir hata yaptı ki! Yanlışlıkla kendi askerlerini öldürdüler...
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Teknoloji devleri, üç günde 1 trilyon dolar kaybetti

Teknoloji devleri, üç günde 1 trilyon dolar kaybetti

Kuyumcular bile anlamıyor: Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın

Kuyumcular bile anlamıyor: Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın

Dünyanın en çok kazandıran yabancı dili! Yıllık 4 milyon lira!

Dünyanın en çok kazandıran yabancı dili! Yıllık 4 milyon lira!