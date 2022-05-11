Hastane otoparkında cinsel organını gösterdi… Genç kadın o anları böyle görüntüledi. İğren olay, dün öğle saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkında meydana geldi.

CİNSEL ORGANINI GÖSTEREN SAPIK KAMERADA...Bulunduğu hafif ticari araçta teşhircilik yapan kişiyi, o sırada çocuğu ile birlikte hastaneye gelen bir kadın fark etti.TEŞHİRCEYE TEPKİ GÖSTERDİ!Durumu öfkelenen kadın cep telefonuyla yaşananları kaydedip teşhirciye tepki gösterdi.Tepki üzerine teşhircilik yapan kişi aracıyla olay yerinden kaçtı.Yaşananları kayda alan kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın plakasından kaçan şüphelinin M.E. olduğunu belirledi. Şüpheli M.E. Gaziosmanpaşa'da bulunduğu adreste gözaltına alındı.Şikayette bulunan kadın olay anında yaşananları saniye saniye kaydetti.Görüntülerde yanındaki küçük kıza beklemesini söyleyen kadın şüpheliye tepki gösteriyor.Araca tekme atan kadın 'Arabada çocuklar var' diyerek bağırırken, polisler gelecek kaçma demesi üzerine şüpheli olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor.