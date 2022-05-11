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Beyaz Gazete
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CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, Bahçeşehir - Esenyurt güzergahına geldiklerinde adeta şoka girdi. Yol kenarında patlayan su borusundan fışkıran su yaklaşık 15-20 metre yüksekliğe kadar çıkarken, göle dönen yolda vatandaşlar güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşların durumu İBB görevlilerine haber vermesine rağmen bölgeye saatlerdir herhangi bir ekibin gelmediği öğrenildi.

Ekleme: 11.05.2022 - 09:29 Güncelleme: 11.05.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da göreve geldiği 2019 yılından bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu. Toplu taşımadaki sıkıntılar, ulaşım ve su zamları, kar yağdığında saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlar gibi sorunları şehrin kaderi haline getirdi.

CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!

YOLA ÇIKAN İSTANBULLU ŞOKA GİRDİ
Sabah saatlerinde iş ve okula gitmek için yola dökülen Yeşilkent ile Bahçeşehir bağlantı yolu güzergahını kullanan on binlerce İstanbullu, gördükleri manzara karşısında adeta şoka girdi. Yolda İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu tazyikli su yaklaşık 15-20 metre gökyüzüne yükseldi.

CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Borudan akan su nedeniyle bölgedeki yol adeta göle döndü. Vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede trafik yoğunluğu arttı.

CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!

İBB EKİPLERİ GELMEDİ
Yüzlerce vatandaş durumu İBB görevlilerine bildirmesine rağmen bölgeye saatlerce hiçbir yetkili gelmedi. Tonlarca suyun boşa aktığı yolda yaşananları görüntüleyen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.

CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!
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CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!
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