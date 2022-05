Bir İETT terörü daha! Otobüsün lastiği fırlayınca...

İstanbullunun çilesi haline gelen toplu ulaşım yaşanan İETT kazaları ve arızalarla da çekilmez bir hal almaya başladı. Bakımsız İETT araçlarının karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. Beykoz Kavacık'ta seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği yerinden çıktı. Fırlayan lastik nedeniyle iki otomobil de kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Son dönemde arıza ve kazalarla gündeme gelen İETT otobüslerinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.



LASTİK FIRLADI KAZA OLDU



Beykoz Kavacık'ta seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği yerinden çıktı. Fırlayan lastik nedeniyle iki otomobil de kontrolden çıkarak kaza yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin toplu taşıma araçlarında her gün meydana gelen büyük skandallara rağmen herhangi bir tedbir almaması

ise sürücüler ve halkın büyük tepkisini çekiyor.



Faciadan dönülen olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kavacık'tan Beykoz istikametinde seyreden İETT otobüsünün lastiği, Yeni Riva Yolu üzerinde yerinden çıkıp fırladı.



'CAN GÜVENLİĞİMIZ TEHLİKEDE'



Sol arka tarafı asfalta düşen otobüs güçlükle durabildi. Arkadan gelen iki otomobil ise büyük bir hızla üzerlerine yönelen lastikten kaçmak isterken kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Büyük bir şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada otomobiller ağır hasar gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, trafik akışı bir süre emniyet ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlandı.



Yaşanan kazanın ardından İBB Meclisi Çevre, Yenilebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İstanbul'un yönetilemiyor oluşunun İstanbullular için can güvenliği tehlikesi oluşturduğunu belirtti. Hasanoğlu yaptığı açıklamada, "Otobüsün lastiği fırlıyor, İki otomobil refüje çarpıyor. İBB ve bağlı kurumların yönetilemeyişi İstanbullular için can güvenliği konusuna dönüştü" ifadelerine yer verdi.