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Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları belli oldu! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, bir milyonun üstünde Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye bu konuda "2Y-1Ç" yani "yerleş, yaşa, çalış" formülünü devreye sokacak. Güvenli bölgelerde kendileri için yapılan konutlara yerleşen Suriyelilere iş imkanı da sağlanacak.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları belli oldu! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Ekleme: 11.05.2022 - 09:11 Güncelleme: 11.05.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları belli oldu! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyonun üstünde Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye bu konuda "2Y-1Ç" yani "yerleş, yaşa, çalış" formülünü devreye sokacak. 1 milyon Suriyelinin geri dönmesini sağlayacak projenin detayları şöyle:


İLK PROJEDE 50-60 BİN YERLEŞTİ

Türkiye, art arda düzenlediği operasyonlar oluşturduğu güvenli bölgelere yeni kentler kurarak Suriyelerin geri dönüşünü planlıyor. İlk etapta 100 bin briket ev yapımı planlanmıştı. Şu ana kadar 50-60 binine Suriyeliler yerleşti. Kalan konutların yıl sonuna kadar bitmesi hedefleniyor.

200 BİNLİK DEV PROJE

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni projede ise 200-250 bin arasında ev yapılması planlanıyor. Bu da 1 milyonun üstünde sığınmacı için yaşam alanı anlamına geliyor.

ÜÇ TİP EV YAPILACAK

Evler 40, 60, 80 metrekare olmak üzere üç ayrı tipte inşa edilecek. Suriye'nin yaşam koşullarına uygun olarak bahçe içinde yapılacak evlerin çatılarında da su depoları bulunacak. Ailelerin büyüklüğüne göre evlere yerleştirme yapılacak.

NERELERDE YAPILACAK

Evler Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad'da yapılacak. Okul, AVM, spor salonlara ve şehir idari yapıları (belediye gibi) gibi sosyal ve kültürel binalar da inşa edilecek

GEÇİMLERİNİ DE SAĞLAYACAKLAR

Konutlar bittiğinde geri dönecek Suriyelilerin geçimlerini sağlamaya yönelik ortam oluşturulacak. Örneğin geri dönenlerin, şehirlerin kurulacağı bölgelerdeki zeytin üretimini yapmalarını sağlayacak tüm destekler verilecek. Bir başka destek konusu da hayvancılık projeleri olacak.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Yeni kurulan şehirlerin etrafına organize sanayi bölgeleri yapılacak. Suriyelerin geri dönmelerini sağlamak için buralarda ciddi istihdam yaratılacak.

SURİYELİLER ÇALIŞTIRILACAK

Bir milyon kişinin dönüşünü sağlayacak yeni evlerin inşaatlarında Suriyeliler çalıştırılacak. Böylece önemli bir istihdam sağlanmış olacak.

DIŞ FİNANSMAN

Altyapı hizmetleri AFAD tarafından verilecek. Ama evlerin maliyeti uluslararası kuruluşlar, fonlar ve yardım kuruluşlarının desteği ile sağlanacak. Bunun için önümüzdeki günlerde protokoller imzalanacak.

ANKETLER YAPILIYOR

Bu arada ilgili kurumların yanı sıra AK Parti'de Suriyeli sığınmacılar ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalar Suriyelilerin büyük çoğunluğunun "güven ortamı olursa geri döneriz" yaklaşımında olduğunu gösteriyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları belli oldu! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
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