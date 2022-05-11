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AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı!

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu TBMM’de yaptığı konuşmada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ yalanını ifşa etti. Akbaşoğlu, Özkoç'un 2014 yılında ABD’de fetö mensuplarıyla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.

AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı!
Ekleme: 11.05.2022 - 21:12 Güncelleme: 11.05.2022 - 21:31 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç fotoğrafları önce inkâr etti, sonra da 2013 yılına ait olduğunu ve programda AK Parti milletvekillerinin de olduğunu söyledi ancak fotoğrafta AK Partili hiçbir milletvekili yoktu ve çekinilen yerin fonundaki tarih Özkoç'u yalanlıyordu.

TBMM KÜRSÜSÜNDEN CEVAP

Fotoğrafları göstermesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'na hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sözleri Akbaşoğlu tarafından TBMM kürsüsünden iade edildi.

AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı! | Video

'BÜYÜK BİR TELAŞ İÇERİSİNDESİNİZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu şunları söyledi: Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir.

'GRUP BAŞKANVEKİLİMİZ ASLA YOK'

Aynen. Bak, o yalan ve algı yönetimini ortaya koyan bizzat sensin. Yalan, haysiyetsiz ve şerefsiz olan yalan söyleyendir. Hani burada bizim Grup Başkan Vekillerimiz, asla ve kata yok. 8-9 Nisan 2014 tarihinde Engin Özkoç bütün FETÖ'cü liderlerle beraber fotoğraf veriyor. 2013'ten önce değil, 17-25 Aralık 2013'ten sonra.

Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada, ispatı burada, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum.


AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı!
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