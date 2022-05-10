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DSÖ'den 'salgın hala bitmedi' uyarısı: 50 ülkede vakalar arttı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 50 ülkede koronavirüs vakalarının artış eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Ghebreyesus, "Artan vakalar, Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Bazı ülkelerin aşılama hedeflerinin altında kaldığını belirten Ghebreyeus, "Salgın hala bitmiş değil, bağışıklığın artması için bütün liderlerin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.

Ekleme: 10.05.2022 - 19:40 Güncelleme: 10.05.2022 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
DSÖ'den 'salgın hala bitmedi' uyarısı: 50 ülkede vakalar arttı!Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, son haftalarda giderek yayılan Omicronun alt varyantları, artan vakalara karşı aşılamaların önemi ve 12 Mayıs'ta ABD'de yapılacak Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne değindi.

Ghebreyesus, Güney Afrikalı araştırmacıların tespit ettiği Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının Afrika'da yayılımının ve bundan önce keşfedilen BA.2 alt varyantının küresel baskınlığının sürdüğünü belirterek, 'Bağışıklığın nispeten yüksek olduğu ülkelerde Kovid-19 nedeniyle ağır hastalık ve can kayıpları daha düşük seviyede. Fakat aşılamanın düşük olduğu ülkeler için aynı şey söylenemez.' diye konuştu.

'50'den fazla ülkede vakaların artması, Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor.' ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün görevinin en kötü senaryoya hazırlanmak ve böylece ülkelerin bundan sonra gelecek salgın tehditlerine karşı en iyi hazırlığı yapmasını sağlamak olduğunu vurguladı.
'Salgın hala bitmiş değil'
Ghebreyesus, yeni Kovid-19 artışlarına karşı ek aşılamaların etkili çözüm olduğunun altını çizerek, 'DSÖ olarak en korumasız durumdaki ülkelere bağışıklık kazandırmak için her ülkenin nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması yönündeki gayretleri destekliyoruz.' dedi.


Bazı ülkelerin bu yılın ortasına kadar yüzde 70 aşılama hedefini gerçekleştiremeyeceğini hatırlatan Ghebreyeus, 'Salgın hala bitmiş değil ve Kovid-19 bağışıklığının artması için bütün liderlerin elini taşın altına koyması gerekiyor.' ifadesini kullandı.

'Daha kötü salgının vurmasını mı bekliyoruz'
Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçların da birçok ülkede erişilemez olduğuna dikkati çekerek, bu ilaçların fiyatının makul seviyelerde tutulması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'de yapılacak Küresel Kovid-19 Zirvesi'nde, aşı başta olmak üzere Kovid-19 ile mücadele araçlarının patent hakkından geçici feragat edilmesi konusunda liderlerin anlaşmaya varmaları gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, 'Geçen hafta Kovid-19 ile doğrudan ve direk ilişkili ölümlerin neredeyse 15 milyonu bulduğunu açıklamıştık. Patentten feragat etme konusunda harekete geçmek için daha kötü bir salgının vurmasını mı bekliyoruz?' diye konuştu.
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