Dr. Avşar Aslan'a Kayseri'de yoğun ilgi!

Dr. Avşar Aslan, halkın yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Geçmiş seçimlerde Ak Partiden milletvekili adayı olan Avşar Aslan, sıralamada seçilecek sıradan aday gösterilmeyince seçilemedi.Oğuzların 24 boyundan olan Avşar boyuna mensup olan Avşar Aslan, Kayseride yoğun bir şekilde Avşar boyuna mensup insanların yaşadığı gözönünde bulundurulacak olursa. Ak Partinin, Avşar Boyuna mensup insanları ihmal ettiği Avşarları küstürdüğü apaçık ortadadır. Chp, Mhp, İyi Partiden Avşar boyuna mensup milletvekilleri mevcuttur. Chp milletvekili Çetin Arık avşar, Iyi parti milletvekili Dursun Ataş avşar ve Mhp Milletvekili İsmail Özdemir avşardir.Ekonomik krizin derinleştiği bir zamanda önümüzdeki seçimlerde Ak Parti'nin Avşar oylarını ihmal etmeyeceği gözükmektedir. Bu nedenle Ak Partiye mensup Avşar boyuna mensup siyasetçiler şimdiden kolları sıvamış durumdalar. Geçmiş seçimde seçilemeyen Dr. Avşar Aslan önümüzdeki seçimde seçileceği kesin gözüyle bakılmaktadır.