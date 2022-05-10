Almanya’dan emekliye dikkat çeken öneri: Türkiye’ye gidin!

Doğalgaz fiyatlarının artması ve Rusya’nın gaz akışını kesme ihtimaline karşı Almanya’da dikkat çeken bir Türkiye öneri gündeme getirildi. Alman Seyahat Acenteleri Derneği, “Benzin ve doğalgaz tasarrufu için emekliler, Türkiye ve Tunus gibi güney ülkelerine gitmeli. Devlet ise 500 euroluk destek versin.” dedi.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş nedeniyle doğalgazda yaşanan darboğazı aşmanın yollarını arıyor. Rusya'dan olası doğalgaz kesintisi nedeniyle kış ayında dara düşecek Almanya'da Seyahat Acenteleri Derneği'nden (VUSR) bir teklif geldi. Dernek, Alman emeklilerin kış aylarını Türkiye'de geçirmelerini tavsiye etti. Hükümetin 500 euro teşvik vermesini istedi.İşletmeleri kurtarırYedi binden fazla seyahat acentesini bünyesinde barındıran derneğin başkanı Marija Linnhoff, 'Kışta gazdan tasarruf etmek için tüm Alman emekliler, soğuk kış aylarını Türkiye gibi bazı güney ülkelerde geçirmeli. Devlet uzun süreli seyahatleri 500 euro ile sübvanse etmeli. Teklif işletmelerin doğalgaz sıkıntısı yaşamasının önüne geçer' dedi. Öneri tartışılıyor.