Putin tüm gücü ona devredecek! Rus liderin ölümcül hastalığı ve 'tek arkadaşı'

Rus liderin bıçak altına yatacağına ilişkin iddialar, kaynağının Kremlin'de üst düzey konumda bir isim olduğunu söyleyen popüler Telegram kanalı General SVR'de ortaya çıktı. General SVR, Putin'in 18 ay önce karın kanseri ve Parkinson hastası olduğunu yazmıştı. Putin'in en son Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede masayı sıkıca tutarken görülmesi ise çok dikkat çekiciydi. General SVR bu görüntüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: 'Birçok insan başkanın hastalıklı görünümüne, şişmiş yüzüne ve masanın etrafında sıkıca kenetlenmiş ellerine dikkat çekti. Burada şaşırtıcı bir şey yok. Putin'in sağlığı son zamanlarda kötüleşti, bunu zaten yazdık ve sağlıksız görünümü sadece bunu doğruluyor. Bir aydan fazla bir süredir, doktorlar Putin'i Parkinson hastalığının semptomlarını baskılayan ilaçları değiştirmeye ikna edemediler çünkü eski ilaçlar artık istenen etkiyi vermiyor ve başkan yenilerini denemekten korkuyor. Elle masaya tutunmak, küçük ama oldukça belirgin bir titremeyi gizleme bir yoludur.'Şimdi ise Rus liderin kanser ameliyatı için bıçak altına yatacağı ve işgalin kontrolünü devralması için sertliğiyle bilinen Güvenlik Konseyi başkanı ve eski Federal Güvenlik Bürosu (FSB) başkanı Nikolai Patrushev'i aday göstereceği bildiriliyor. 70 yaşındaki Patrushev savaş stratejisinin kilit mimarlarından birisi ve Putin'i, Kiev'in neo-Nazilerle dolu olduğuna ikna eden adam olarak görülüyor. İddiaya göre, 9 Mayıs'ta Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini anma töreni nedeniyle Putin ameliyatı erteledi. Haber, Putin'in Ukrayna genelinde topyekûn bir savaş başlatacağı ve askerlik çağına gelmiş tüm erkeklerin toplu seferber edilmesini emredeceği spekülasyonlarının ortasında geldi. Haber kaynağı şunları söyledi:'Putin'e ameliyat olması önerildi, şu anda tarih belirleniyor, özel bir aciliyeti yok gibi görünüyor ancak çok da fazla ertelenemez. Putin'in onkolojik sorunları var ve son muayenesi sırasında tespit edilen sorunlar bu hastalıkla ilişkili. Rusya lideri ayrıca halüsinasyonlar ve mani de dahil olmak üzere şizofreni semptomları taşıyan şizoaffektif bozukluk'tan ve Parkinson'dan muzdarip.Kremlin, Putin'in tıbbi sorunları olduğunu her seferinde şiddetle reddediyor. SVR'nin iddialarını detaylandıran bir videoda, eski bir Rus askeri olduğu söylenen haber kaynağı, 'Doktorlar ameliyat olması gerektiğinde ısrar ediyor ancak tarih henüz belirlenmedi. Ameliyattan sonra tam olarak ne kadar kadar süre iş göremez durumda olacağını bilmiyorum' dedi. Putin'in gücü devretmeyi kabul etmesi pek olası değildi ancak Rusya'yı ve savaşı kontrol etmek için bir 'maslahatgüzar' kurmaya hazırdı. Kaynaklar, 'Putin'in ameliyatından sonra, en az birkaç gün boyunca ülkenin tüm kontrolü tamamen Nikolai Patrushev'e geçecek' dedi. Böyle bir adım şaşırtıcı olacak çünkü anayasaya göre yetki yalnızca Başbakan Mihail Mişustin'e geçmeli. 56 yaşındaki Mişustin, askeri veya gizli servis bağlantıları olmayan düşük profilli bir teknokrat.Haber kaynağı, Putin ile iki saatlik bir görüşmeden sonra bu görevi alan casus şefi Patrushev'in 'en kötü seçenek' olduğunu söyleyerek şöyle açıkladı: 'Ya Putin'in birdenbire ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarsa? Bir süre kontrol altına almak mümkündü ancak şimdi hastalığın seyri ilerliyor. Bir başka gönderide haber kaynağı şöyle dedi: 'Putin'in Patrushev'e, kendisini iktidarında neredeyse gerçekten güvendiği ve arkadaş olarak gördüğü tek kişi olduğunu açıkça belirttiğini biliyoruz. Ayrıca, Devlet Başkanı (Putin'in) sağlığının keskin bir şekilde bozulması durumunda, ülkenin fiili yönetiminin geçici olarak Patrushev'e devredileceğine de söz verdi. Putin prensipte onay vermemesine ve ameliyatın tarihi konusunda anlaşmaya varılmamasına rağmen, durumu açıklamak, Patrushev'in tepkisini öğrenmek ve desteğini almak için hızla kendisiyle görüştü.'Daha önce Putin'e Batı'dan 'yeni ilaçlar reçete edildiği' ve daha ağır dozlar verildiği iddia edilmişti. Bu ayın başlarında bir gönderide, 'Bilgilerimize göre, doktorlar tarafından önerilen yeni ilaçlardan biri, Putin'de şiddetli baş dönmesi ve halsizlik gibi yan etkilere neden oldu' denildi. Dahası, bu ilacı öneren doktorun tedavi sürecinden çıkarıldığı, hem doktorun hem de mercek altına incelenmeye başlandığı kaydedildi. Sürgündeki Rus gazetecilerin Putin'in tiroid kanseri olduğunu öne sürdüğü son araştırma raporlarına göre, Rus lider sürekli olarak en iyi doktorlardan oluşan bir ekip tarafından çevrelenmiş durumda.